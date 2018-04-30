Да что эти гости себе позволяют? Откровения горничной 5-звездочного отеля - ФОТО

В роскошных отелях с рейтингом 5 звезд может позволить себе остановиться далеко не каждый, поэтому о загадочном мире высшей категории гостиничного бизнеса мало что известно. А уж о том, что происходит внутри роскошных номеров, и того меньше. Но это дело поправимое.

Репортер новостного портала Business Insider Британни Кригстейн пообщалась с горничной одного из 5-звездочных отелей и выяснила, чего не следует делать гостям шикарных отелей, а чему не помешало бы научиться, передает Day.Az со ссылкой на Bigpicture.ru.

Красиво жить, конечно, не запретишь, и если уж вы стали гостем 5-звездочного отеля - будьте человеком, прислушайтесь к этим советам.

Пожалуй, не следует: встречать горничную раздетым. Доставлять завтрак полуголым людям - не то, с чего я хотела бы начать день. Видимо, большинство гостей слишком голодны по утрам, чтобы соблюдать простейшие правила приличия. Пожалуйста, накиньте на себя хотя бы халат, прежде чем открывать дверь обслуживающим вас в номерах горничным.

Отличная идея: перекинуться с нами парой слов, когда мы доставляем вам еду. Хотя мы должны соблюдать определенные инструкции, когда по тем или иным причинам появляемся у вас в комнате, все же большинство из нас были бы не против перекинуться с вами хотя бы парой слов. Поговорите о погоде, спросите о том, как прошел наш день, расскажите о том, откуда вы. К тому же ни к чему не обязывающие несколько фраз помогут нам понять, насколько вы довольны обслуживанием.

Пожалуй, не стоит: брать что-то из мини-бара без особой необходимости. Хотя мои менеджеры наверняка думают иначе, мне все же очень не нравится, когда гости пользуются содержимым мини-баров. В мини-баре в каждой комнате более 20 разных видов продуктов и напитков, а за пополнение запасов отвечаем именно мы. Это значит, что я должна проверить по списку наличие товаров в 144 комнатах каждый день, чтобы понять, все ли на месте. Потом мне нужно взять жутко неудобную в обращении тележку и развезти по всем номерам недостающие напитки и продукты. Этот процесс может занимать до нескольких часов! В общем, мы были бы в восторге, если бы гости как можно реже пользовались мини-барами в номерах.

Отличная идея: рассказать нам, что мы могли бы улучшить. Некоторые гости чересчур критично относятся к обслуживанию, но есть и такие, кто боится даже слово сказать, если их вдруг что-то не устраивает. Но если вы говорите с нами вежливо, мы очень рады будем услышать ваши замечания и предложения насчет того, как мы можем сделать ваше пребывание в отеле более приятным. Расскажите нам об этом, когда мы заходим к вам в комнату, оставьте записку или передайте информацию сотруднику на ресепшене - это отличные способы для того, чтобы исправить недостатки.

Пожалуй, не стоит: требовать от нас чего-то совсем уж из ряда вон выходящего. Мы, сотрудники 5-звездочного отеля, готовы выполнить практически любой ваш запрос. Мы готовы организовать выступление музыкантов на вашей свадьбе, доставить шампанское на пляж и помочь вам устроить роскошную вечеринку-сюрприз. Все это вполне выполнимо, но, к примеру, заказать чартерный рейс на Гуам на завтрашнее утро - это уже чересчур.

Отличная идея: здороваться с нами в коридорах. Да, это может прозвучать банально, но сотрудники отеля тоже люди. Кроме нашей униформы, мы ничем не отличаемся от гостей. Некоторые из нас даже иногда останавливаются в номерах (нам дают неплохие скидки). Поэтому, пожалуйста, просто относитесь к нам с уважением - это делает рабочую обстановку гораздо более приятной.

Пожалуй, не стоит: злиться на нас, если мы заходим в вашу комнату. У нас есть строгие инструкции, которые мы должны соблюдать: нужно посещать комнаты несколько раз в день для уборки и обновления мини-бара. Если вам не хочется, чтобы горничная заходила в ваш номер, используйте табличку "Не беспокоить". Нам не разрешено заходить внутрь и даже стучаться, если на двери висит подобное предупреждение.

Отличная идея: оставлять заказы на обслуживание номеров как можно раньше. Сложно придумать что-то более неприятное в работе горничных, чем получить срочный заказ и носиться по всему отелю в поисках нужных вам вещей. Однажды один из гостей заказал нам самый сытный завтрак в 12:05, спустя 5 минут после того, как мы уже закончили принимать заказы. Конечно, мы решили эту проблему, но она обошлась множеством проклятий от недовольных поваров и ненужным стрессом для работников отеля.

Пожалуй, не стоит: спрашивать нас о знаменитостях в отеле. Нет, не нужно спрашивать нас о том, остановился ли в этом отеле кто-нибудь из знаменитостей, в каком номере остановился, находится ли он в отеле сейчас и так далее. Из-за довольно жестких требований конфиденциальности мы можем даже не знать этого. И уж тем более не можем рассказать вам.