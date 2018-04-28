Американка невероятно похудела на 33 кг - ФОТО

Женщина поделилась в сети фотографиями, на которых ее не узнать

Американка по имени Моника Альварес-Митчелл (Monica Alvarez-Mitchell's) из Нью-Йорка (США) долгие годы мечтала похудеть и верила, что у нее обязательно получится. И вот это время настало: на своей страничке Instagram женщина разместила свежие фотографии своего невероятного преображения, передает Day.Az со ссылкой на Segodnya.ua. На данный момент у нее девять тысяч подписчиков в сети и сотни "лайков" под снимками в "новом теле". Последние публикации показала прогресс, достигнутый ею за последние два года.

"Я потеряла от 65 до 73 фунтов (до 33 килограмм), сидя на диете с высоким содержанием белка и практикуя прерывистый пост", - говорит американка.

Женщина также рассказала, что любит инфракрасную сауну, крио-сауну, а также походы и йогу:

"Нужно наращивать мышцы и ускорить обмен веществ".

Кроме того, она призналась, что делала операцию по снижению веса:

"Врачи сократили мой желудок до трех четвертей его размеров, - рассказывает женщина. - Это действительно научило меня по-новому относиться к калориям. Ведь крайне важно, чтобы я съедала 60 граммов белка и ежедневно выпивала 60 унций жидкостей (1,7 литра), поэтому первые шесть месяцев после хирургического вмешательства были нацелены на достижение этих целей".

В скором будущем похудевшая Ника хочет потерять еще 20 фунтов (около девяти килограмм), но в этот раз снижать вес она будет исключительно с помощью диеты и активного образа жизни.

Пользователи сети не могут поверить, что человек способен настолько кардинально измениться за несколько лет: "Этого не может быть - фотошоп, я не верю", "Я тебя не узнаю", "Просто невероятно", "Ты супер! Не верю своим глазам", "Ух ты", "Ничего себе".