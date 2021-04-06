Завтра в Баку будет облачно

Обнародован прогноз погоды на 7 апреля.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, 7 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Утром местами будет слабый туман, умеренный южный ветер днем временами усилится.

Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове ночью составит 7-9 градусов тепла, днем - 13-15 градусов. Атмосферное давление снизится с 764 мм ртутного столба до 760 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью составит 70-80%, днем - 50-55%.

7 апреля в районах Азербайджана будет преимущественно без осадков. Ночью и утром местами будет туман, западный ветер временами усилится. Температура воздуха ночью составит 7-12, днем - 20-25 градусов тепла, в горах ночью - 5-10, днем - 13-18, местами до 20 градусов тепла.