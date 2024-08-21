Какой будет погода в Баку завтра?

Обнародован прогноз погоды на 22 августа.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове будет без осадков. Будет дуть юго-восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 21-26° тепла, днем 32-37° тепла. Атмосферное давление составит 755 мм рт.ст., относительная влажность воздуха - ночью 60-70%, днем 45-55%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Ночью и утром в некоторых горных районах слабый туман. Ветер восточный.

Температура воздуха составит ночью 20-25° тепла, днем 32-37° тепла, в горах ночью 13-18° тепла, днем 20-25° тепла.

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