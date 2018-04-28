Журналистка в прямом эфире набросилась на болельщика с микрофоном - ВИДЕО
28 апреля 2018 12:45 269
Курьезное происшествие случилось в Мексике. Репортер местного телеканала Мария Фернанда Мора освещала празднование болельщиками "Гвадалахары" победы в Лиге чемпионов КОНКАКАФ 2018 года. Радостные мексиканские болельщики мешали девушке завершить репортаж, прыгая вокруг нее и напевая песню, передает Day.Az со ссылкой на soccer.ru.
Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.
Нажмите на видео для просмотра:
-
27 Апр. 14:57 10 180
-
27 Апр. 16:06 9 558
-
27 Апр. 15:48 9 233
-
27 Апр. 14:23 6 581
-
27 Апр. 21:34 4 564