Журналистка в прямом эфире набросилась на болельщика с микрофоном - ВИДЕО

Курьезное происшествие случилось в Мексике. Репортер местного телеканала Мария Фернанда Мора освещала празднование болельщиками "Гвадалахары" победы в Лиге чемпионов КОНКАКАФ 2018 года. Радостные мексиканские болельщики мешали девушке завершить репортаж, прыгая вокруг нее и напевая песню, передает Day.Az со ссылкой на soccer.ru.

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