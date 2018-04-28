Журналистка в прямом эфире набросилась на болельщика с микрофоном - ВИДЕО

28 апреля 2018 12:45

Курьезное происшествие случилось в Мексике. Репортер местного телеканала Мария Фернанда Мора освещала празднование болельщиками "Гвадалахары" победы в Лиге чемпионов КОНКАКАФ 2018 года. Радостные мексиканские болельщики мешали девушке завершить репортаж, прыгая вокруг нее и напевая песню, передает Day.Az со ссылкой на soccer.ru.

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Журналистка в прямом эфире набросилась на болельщика с микрофоном

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