Лавров призвал срочно провести встречу по Сирии - ПОДРОБНОСТИ

Москва считает, что необходимо срочно согласовать коллективные меры в астанинском формате по нормализации обстановки в Сирии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Мы согласились провести эту внеочередную встречу на уровне министров иностранных дел астаниского процесса, чтобы обсудить весьма непростую, а скажем прямо, сложную ситуацию, которая складывается в Сирии и вокруг нее. Мы считаем необходимым в срочном порядке согласовать коллективные меры в рамках созданного нами более года назад астанинского формата с целью продолжения в этих очень сложных условиях движения Сирии к миру и нормализации", - сказал Лавров перед началом трехсторонних переговоров с главами МИД Турции и Ирана.

Вооруженный конфликт продолжается в Сирии с марта 2011 года. Урегулирование обсуждается на площадках Астаны и Женевы, а прошедший 30 января в Сочи конгресс сирийского нацдиалога стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook