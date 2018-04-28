Лавров: Россия, Турция и Иран должны помочь Сирии в борьбе с терроризмом

России, Турции и Ирану нужно помочь сирийским властям завершить зачистку страны от террористов, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время трехсторонней встречи с коллегами из Турции и Ирана в Москве.

"Я уверен, что сегодня нам необходимо помочь сирийцам завершить зачистку страны от террористов. И все мы помогаем сирийскому правительству, чтобы это поскорее произошло, возвести мосты национального примирения и восстановить разрушенное", - заявил он, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Глава МИД России отметил, что РФ, Турция и Иран искренне заинтересованы в том, чтобы Сирия оставалась единым государством.

По его словам, инициаторы удара по Сирии 14 апреля своими действиями подтвердили, что для них заявления в поддержку суверенитета, независимости и территориальной целостности САР лишь слова, которые должны "прикрывать планы переформатирования Ближнего Востока и раздела Сирии на части".

"Я уверен, что Россия, Турция и Иран, подтверждая нашу поддержку этим основополагающим принципам устава ООН, искренне заинтересованы в том, чтобы Сирия оставалась единым государством, государством, в котором все этнические и конфессиональные группы получат равные права и смогут жить в мире", - заявил Лавров.

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