Иран продолжит пользоваться криптовалютами, несмотря на запрет для банков

29 апреля 2018 07:11

Министр по коммуникациям и информационным технологиям Ирана Мохаммад Джавад Азари Джахроми заявил, что несмотря на запрет банков на использование криптовалют страна продолжит их использовать. Об этом сообщает РИА "Новости".

"Директива центробанка о том, что банкам запрещено использовать криптовалюты, такие как биткоин, не означает, что использование цифровых валют для внутреннего развития запрещено или ограничено", - сказал Джахроми.

Он также добавил, на прошлой неделе на совместном заседании, посвященном прогрессу проекта по созданию локальной криптовалюты, было объявлено, что экспериментальная модель такой валюты уже готова.

"Будущее мира основано на использовании криптовалют, по этой причине мы должны следовать этому, чтобы получить результат", - отметил Джахроми.

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