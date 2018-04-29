КНДР хочет единого стандарта времени с Южной Кореей
29 апреля 2018 09:08 188
Лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе состоявшегося в пятницу саммита с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином заявил о намерении привести время в обеих странах к единому стандарту, заявил в ходе пресс-конференции представитель администрации южнокорейского президента Юн Ён Чхан, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Сейчас северокорейское время отстает от времени в Южной Корее на 30 минут.
"Мне печально видеть, что в Доме Мира на стене висит двое часов - одни для сеульского времени, а другие - для Пхеньянского. И так как это мы, кто в прошлом изменил временные стандарты, мы вернемся к исходному времени. Можете объявить об этом", - процитировал Ким Чен Ына представитель администрации южнокорейского президента.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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