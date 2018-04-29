В работе Telegram произошел сбой

29 апреля 2018 09:00

Основатель Telegram Павел Дуров в своем Twitter сообщил о сбое в работе мессенджера на территории Европы, передает Day.Az со ссылкой на RT.

"Серьезный перегрев кластера серверов Telegram может привести к проблемам с подключением к мессенджеру у европейских пользователей в течение следующих нескольких часов", - написал он.

Дуров также принес извинения за временные трудности, добавив, что в настоящее время специалисты работают над устранением проблемы.

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