В работе Telegram произошел сбой
29 апреля 2018 09:00 159
Основатель Telegram Павел Дуров в своем Twitter сообщил о сбое в работе мессенджера на территории Европы, передает Day.Az со ссылкой на RT.
"Серьезный перегрев кластера серверов Telegram может привести к проблемам с подключением к мессенджеру у европейских пользователей в течение следующих нескольких часов", - написал он.
Дуров также принес извинения за временные трудности, добавив, что в настоящее время специалисты работают над устранением проблемы.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
09:48 203
Трамп заявил о возрождении NASA
-
28 Апр. 22:43 24 530
-
28 Апр. 11:16 8 799
-
28 Апр. 10:59 8 513
-
28 Апр. 12:07 6 518
-
28 Апр. 21:02 5 361