В Мексике столкнулись 50 автомобилей - ПОДРОБНОСТИ
29 апреля 2018 09:26 146
По меньшей мере 50 легковых и грузовых машин столкнулись в субботу в штате Нуэво-Леон на северо-востоке Мексики. Как сообщило Управление гражданской обороны региона, ДТП произошло на трассе Сальтильо - Монтеррей, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
В столкновении получили травмы не менее 15 человек, из них пятеро были доставлены в больницу. Причиной инцидента стала плохая видимость на трассе. Помощь пострадавшим оказывали спасатели, сотрудники Федеральной полиции и медики Красного Креста.
В четверг в штате Веракрус на юго-востоке страны также случилось крупное ДТП с участием более 20 легковых автомобилей и грузовиков. Тогда обошлось без жертв и пострадавших.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
09:48 201
Трамп заявил о возрождении NASA
-
28 Апр. 22:43 24 518
-
28 Апр. 11:16 8 794
-
28 Апр. 10:59 8 474
-
28 Апр. 12:07 6 509
-
28 Апр. 21:02 5 353