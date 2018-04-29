В Мексике столкнулись 50 автомобилей - ПОДРОБНОСТИ

29 апреля 2018 09:26

По меньшей мере 50 легковых и грузовых машин столкнулись в субботу в штате Нуэво-Леон на северо-востоке Мексики. Как сообщило Управление гражданской обороны региона, ДТП произошло на трассе Сальтильо - Монтеррей, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В столкновении получили травмы не менее 15 человек, из них пятеро были доставлены в больницу. Причиной инцидента стала плохая видимость на трассе. Помощь пострадавшим оказывали спасатели, сотрудники Федеральной полиции и медики Красного Креста.

В четверг в штате Веракрус на юго-востоке страны также случилось крупное ДТП с участием более 20 легковых автомобилей и грузовиков. Тогда обошлось без жертв и пострадавших.

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