Американцы отказываются от пособий по безработице

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе рухнуло на 24 тыс., с пересмотренных 233 тыс. до 209 тыс., говорится в отчете министерства труда США. Значение показателя стало минимальным с 1969 года, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Эксперты в среднем ожидали сокращения показателя на 2 тыс. с ранее указанного уровня в 232 тыс., до 230 тыс.

Согласно данным Минтруда, столь резкое падение объясняется возвратом к работе сотрудников образовательных учреждений в штате Нью-Йорк. Ранее также стало известно, что американцы массово возвращаются с пенсии на работу.

Тем временем число продолжающих получать пособие по безработице американцев за неделю, завершившуюся 14 апреля, понизилось на 29 тыс. - до 1,837 млн с пересмотренных 1,866 млн на предыдущей неделе.

Аналитики прогнозировали снижение на 13 тыс. с ранее объявленных 1,863 млн., до 1850 тыс.