На Ближнем Востоке нашли растущую "мертвую зону"

Ученые из Восточной Англии обнаружили локацию, где резко снижается уровень кислорода. Она находится в Оманском заливе (западная часть Аравийского моря). Место удалось обнаружить с помощью роботов Seaglider, об этом сообщается в пресс-релизе на EurekAlert!, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Для того, чтобы вычислить насыщенность кислорода использовали два автономных необитаемых подводных аппарата, способных спускаться на глубину 1000 метров и работать в течение нескольких месяцев. Они поддерживали связь со спутниками и составили карту распределения кислорода в морских водах. Оказалось, что площадь мертвой зоны, где наблюдается гипоксия, сравнима с площадью Шотландии и продолжает расти.

Обычно такие зоны кислородного минимума встречаются на глубине 200-800 метров, они появляются в результате потепления воды и увеличения концентрации органических веществ, которые поступают с суши вместе со сточными водами и удобрениями.

Стоит отметить, что по прогнозам будет наблюдаться продолжение снижения уровня кислорода в Мировом океане в течение текущего столетия и увеличение количества растущих мертвых зон.