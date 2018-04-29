Аварийная посадка Ил-38 в Жуковском попала на камеры - ВИДЕО

29 апреля 2018 09:35

В подмосковном аэропорту Жуковский самолет Ил-38 совершил аварийную посадку с невышедшей стойкой переднего шасси. Телеканал Рен ТВ опубликовал кадры приземления, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В результате происшествия никто не пострадал. Аэропорт на несколько часов прекратил прием и отправку самолетов.

Позднее собеседник агентства ТАСС рассказал, что пилоты сделали ювелирную работу, благодаря чему самолет получил минимальные повреждения и будет восстановлен.

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Опубликовано видео аварийной посадки Ил-38 в подмосковном Жуковском

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