Аварийная посадка Ил-38 в Жуковском попала на камеры - ВИДЕО
29 апреля 2018 09:35 392
В подмосковном аэропорту Жуковский самолет Ил-38 совершил аварийную посадку с невышедшей стойкой переднего шасси. Телеканал Рен ТВ опубликовал кадры приземления, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
В результате происшествия никто не пострадал. Аэропорт на несколько часов прекратил прием и отправку самолетов.
Позднее собеседник агентства ТАСС рассказал, что пилоты сделали ювелирную работу, благодаря чему самолет получил минимальные повреждения и будет восстановлен.
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