Закрыт самый крупный в мире сайт для порномести

29 апреля 2018 10:27

Полиция Нидерландов конфисковала сервер крупнейшего в мире сайта для порномести Anon-IB. Об этом сообщает Cnet, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Задержаны трое жителей Нидерландов, на их компьютерах и телефонах было найдено огромное количество персональных данных и изображений женщин. По утверждению следствия, подозреваемые знали друг друга, они просили других посетителей помочь получить изображения конкретных девушек.

Расследование началось в марте 2017 года после того, как потерпевшая обратилась в полицию с заявлением, что ее личные изображения были опубликованы без ее согласия.

Арестованным предъявили обвинения во взломах компьютеров и распространении материалов с непристойным содержимым. По версии следствия, киберпреступники собирали материалы с почты жертв, аккаунтов в соцсетях и облачных хранилищ. При этом женщины зачастую даже не подозревали о появлении своих фотографий на сайте.

В 2014 году именно Anon-IB оказался в центре скандала с публикацией интимных фотографий голливудских знаменитостей.

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