Трамп заявил о возрождении NASA

Президент США Дональд Трамп рассказал о космической программе США. Об этом сообщает Fox News, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Мы оживили нашу космическую программу, подняли ее на очень высокий уровень за крайне короткий период времени. Никто не верил в то, что это возможно. NASA возродилось, Марс ждет нас! И вы это знаете", - сказал Трамп.

Он также добавил, что США не против того, чтобы "разные богатые парни" запускали ракеты с мыса Канаверал, если они оплачивают аренду космодрома.

В конце прошлого года Трамп поручил NASA "переориентировать космическую программу Америки на человескую разведку и исследование".

По его словам, это "является важным шагом для возвращения американских астронавтов на Луну.