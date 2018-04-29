Австралия выделит $500 млн на защиту Большого Барьерного рифа

Правительство Австралии заложит в бюджет $500 млн на защиту Большого Барьерного рифа от последствий климатических изменений и загрязнения. Об этом в воскресенье пишет газета The Sydney Morning Herald, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, это будет крупнейшее ассигнование на защиту окружающей среды за всю историю Австралии. Средства будут отражены в бюджете в мае, их планируется потратить в течение 2018-2019 годов.

В частности, более $200 млн будет выделено на изменение методов ведения сельского хозяйства для улучшения качества воды, $100 млн - на исследования по восстановлению рифов и еще $58 млн - на борьбу с разновидностью морских звезд под названием Терновый венец, которые питаются кораллами.

По словам премьер-министра Австралии Малколма Тёрнбулла, которого цитирует газета, риф является национальным достоянием страны, которое приносит $6,4 млрд экономике ежегодно и создает 64 тыс. новых рабочих мест.

Протянувшийся вдоль северо-восточного побережья Австралии примерно на 2,4 тыс. км Большой Барьерный риф часто называют природным чудом света - это крупнейший в мире коралловый риф, насчитывающий почти 3 тыс. отдельных рифов и 900 островов. Он является самым большим на Земле природным объектом, образованным живыми организмами. Согласно данным специалистов Австралийского исследовательского совета (ARC), в течение последних двух лет процесс обесцвечивания из-за повышения температуры океана в различной степени затронул примерно две трети кораллов Большого Барьерного рифа.