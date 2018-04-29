Северная Корея готова к диалогу с Японией в любое время

Лидер Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын заявил о готовности Пхеньяна к диалогу с Японией в любое время в ходе саммита с президентом Южной Кореи, состоявшегося 27 апреля. Об этом Мун Чжэ Ин рассказал японскому премьер-министру Синдзо Абэ во время их телефонного разговора, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Глава Южной Кореи также выразил готовность стать мостом между Японией и КНДР, передает РИА Новости.

27 апреля текущего года состоялся первый за 10 лет саммит между лидерами КНДР и Южной Кореи. Ким Чен Ын стал первым северокорейским руководителем, перешедшим через военно-демаркационную линию в зону ответственности Южной Кореи. По итогам саммита была принята совместная декларация, в которой Южная Корея и КНДР заявили о намерении добиваться полной денуклеаризации Корейского полуострова, а также улучшать отношения между странами, стремясь к мирному воссоединению и совместному процветанию.