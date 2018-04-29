Президент Филиппин назвал Ким Чен Ына своим кумиром

Президент Филиппин Родриго Дутерте назвал лидера КНДР Ким Чен Ына своим кумиром и не исключил встречи с ним в будущем. Как сообщает местный телеканал ABS-CBN, об этом глава государства заявил в воскресенье в Давао сразу же после прибытия из Сингапура, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Его всегда изображали плохим парнем, но одним своим поступком он стал для всех героем дня. Теперь он мой кумир", - признался Дутерте.

Дутерте также отметил, что "когда-нибудь встретится с Ким Чен Ыном". "Я скажу ему: ты герой, ты знаешь, в какой момент нужно напрячь все свои силы", - рассказал глава государства.

В пятницу президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и лидер КНДР Ким Чен Ын встретились, как планировалось, в пограничном пункте Пханмунджом. По итогам их исторических переговоров была подписана Декларация о мире, процветании и объединении Корейского полуострова.

