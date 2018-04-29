Названа причина сбоя в Telegram

Нарушения в работе мессенджера Telegram у пользователей в России, странах Европы, СНГ и Ближнего Востока связаны с массовыми отключениями электричества в Амстердаме, сообщается в Twitter-аккаунте сервиса, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Продолжаются ремонтные работы после массовых отключений электричества в окрестностях Амстердама, нарушивших работу многих сервисов. Сейчас (к мессенджеру) не могут подключиться пользователи в Европе, странах MENA (Магриба и Ближнего Востока), России и СНГ. Мы приносим свои извинения, будем информировать вас о ходе выполнения работ", - говорится в заявлении мессенджера.

В ночь на воскресенье основатель Telegram Павел Дуров сообщил о сбое в работе мессенджера у европейских пользователей. Также Дуров принес свои извинения пользователям и добавил, что проблема решается.

Ранее сообщалось, что отключения электричества также временно нарушили работу амстердамского аэропорта Схипхол. Сейчас подача электричества восстановлена, однако аэропорт не исключает, что несколько прибывающих рейсов могут быть отменены или задержаны.