Эти страны сильнее всего пострадали от сбоя в работе Telegram - СПИСОК

29 апреля 2018 12:10

Наибольшее число перебоев в работе мессенджера Telegram отмечено на территории России, Украины и Израиля, свидетельствуют данные портала Downdetector, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Максимальное число сообщений о неполадках поступило из Москвы, Киева и Тель-Авива. Также поступают жалобы на работу мессенджера на территории Испании, Италии, Великобритании, Швейцарии, Германии, Нидерландов, Австрии, Ирана, Малайзии, Узбекистана, ОАЭ и Саудовской Аравии.

По данным портала, перебои стали отмечаться с 3.40 по бакинскому времени. В последний час число сообщений о неполадках стало сокращаться.

 

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