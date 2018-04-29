Самолет с группой Serebro выполнил аварийную посадку в Монтенегро

Солистка группы Serebro Ольга Серябкина написала в своем инстаграме, что самолет, на котором коллектив летел из России в Монтенегро, "чудом приземлился", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Сегодня мы чудом приземлились в Монтенегро. Сразу после взлета у нас не закрылись закрылки самолета и мы могли разбиться. Наш самолет пропал с радаров почти на час и никто не знал, где мы. Перед посадкой мы кружили больше часа. По стюардессам поняли, что происходит ужасное - все трясутся, бледные. Объявляют аварийную посадку в другом месте и спрашивают, есть ли на борту врачи", - написала Серябкина.

Она отметила, что "на борту был ад", а пассажиры "рыдали и орали". Также певица написала, что перед посадкой было объявлено по громкой связи, что в случае успешного приземления пассажирам не рекомендуется брать свои вещи, а сразу бежать из самолета.

"Нас встречали пожарные, реанимация, скорые. А мы просто были рады, что живы <...> Мы сегодня могли умереть. Благодаря пилоту этого не случилось", - заключила Серябкина.