"Дашнакцутюн" проголосует на выборах премьера Армении за Пашиняна

29 апреля 2018 14:30

Партия "Дашнакцутюн" проголосует на выборах премьера Армении за Никола Пашиняна, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Консенсус вокруг единого кандидата и политической повестки, о необходимости которого мы говорили, может стать реальностью. В этой связи верховный орган "Дашнакцутюн" в Армении решил поддержать на выборах премьер-министра 1 мая кандидатуру Никола Пашиняна", - говорится в заявлении партии, поступившем в РИА Новости.

 

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