"Дашнакцутюн" проголосует на выборах премьера Армении за Пашиняна
29 апреля 2018 14:30 164
Партия "Дашнакцутюн" проголосует на выборах премьера Армении за Никола Пашиняна, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"Консенсус вокруг единого кандидата и политической повестки, о необходимости которого мы говорили, может стать реальностью. В этой связи верховный орган "Дашнакцутюн" в Армении решил поддержать на выборах премьер-министра 1 мая кандидатуру Никола Пашиняна", - говорится в заявлении партии, поступившем в РИА Новости.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!