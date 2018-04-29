"Дашнакцутюн" проголосует на выборах премьера Армении за Пашиняна

Партия "Дашнакцутюн" проголосует на выборах премьера Армении за Никола Пашиняна, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Консенсус вокруг единого кандидата и политической повестки, о необходимости которого мы говорили, может стать реальностью. В этой связи верховный орган "Дашнакцутюн" в Армении решил поддержать на выборах премьер-министра 1 мая кандидатуру Никола Пашиняна", - говорится в заявлении партии, поступившем в РИА Новости.