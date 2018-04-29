Пашинян: Армяно-российским отношениям ничего не угрожает

Лидера протестов в Армении Никол Пашинян заверил на встрече с депутатами Государственной думы РФ во главе с руководителем комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонидом Калашниковом, что армяно-российским отношениям ничто не угрожает, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Мы провели сегодня беседу с депутатами Государственной думы. У них были вопросы, мы на них ответили. Основным посылом было то, что в этом процессе нет геополитического заговора против России, не будет геополитических реверсов, и армяно-российским отношениям ничего не угрожает", - сказал Пашинян журналистам.

Ранее пресс-секретарь возглавляемой Пашиняном партии "Гражданский договор" Тигран Авинян сказал РИА Новости, что встреча с российскими депутатами прошла в очень конструктивной атмосфере.

После отказа всех фракций армянского парламента, кроме возглавляемой Пашиняном фракции "Елк" (Исход), выдвигать кандидатуры на пост премьера, он стал единственным кандидатом. Однако оппозиционеру для избрания нужно 53 голоса из 105. Следовательно, за него должны проголосовать не только фракции "Елк", блок "Царукян" и "Дашнакцутюн", но и часть депутатов правящей Республиканской партии Армении (РПА).

Вопрос об избрании премьера парламент Армении рассмотрит 1 мая. У РПА в Национальном собрании 58 мандатов, у блока "Царукян" - 31, у возглавляемой Пашиняном фракции "Елк" (Исход) - 9, бывшей коалиционной партии "Дашнакцутюн" - 7.

Акции против избрания экс-президента Саргсяна премьером Армении начались 13 апреля. Оппозиция обвиняет Саргсяна, который дважды избирался на пост президента, в неэффективном управлении и ухудшении экономической ситуации в стране; 17 апреля оппозиция объявила о начале "бархатной революции". Несмотря на протесты, парламент Армении в тот же день избрал Саргсяна главой кабмина. Менее чем через неделю, 23 апреля, Саргсян подал в отставку на фоне продолжающихся акций протеста. Ранее вступили в силу изменения в конституцию Армении, согласно которым самыми широкими полномочиями будет обладать премьер.