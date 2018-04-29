В одном из музеев Франции половина картин оказалась подделками

Французский музей художника Этьена Террюса в городе Эльн обнаружил, что половина работ оказалась подделками.

Как передает Day.Az со ссылкой на Росбалт, об этом сообщает BBC. При этом работники музея не догадывались о подделках, пока историк искусства Эрик Форкада не рассказал о возможных подделках.



После этого музей собрал экспертов, которые впоследствии обнаружили 82 картины, не принадлежавших кисти Террюса.



Так, отмечается, на некоторых картинах были изображены здания, которые появились уже после смерти художника. Картины оценивались в 160 тысяч евро.



ВВС уточняет, что власти Эльна покупали картины для музея в течение последних 20 лет. В свою очередь, мэр города Ив Барниоль назвал ситуацию настоящей катастрофой и извинился перед теми, кто за эти годы посетил музей.