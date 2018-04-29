Лондон атаковали ядовитые гусеницы
29 апреля 2018 18:52 428
Власти Лондона предупредили о широком распространении в городе ядовитых гусениц. Об этом сообщает Daily Star, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Речь идет о личинках дубового шелкопряда, их тело покрыто волосками, содержащими ядовитые вещества. Они вызывает сыпь на теле, тошноту и приступы астмы.
Как сообщили в Королевском лесном сообществе, на дубах в городских парках уже появились их гнезда. Специальные службы развешивают ловушки.
Жителей британской столицы призвали не только не прикасаться к гусеницам самим, но и беречь от контакта с ними домашних животных.
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