США обеспокоены стремлением Ирана доминировать на Ближнем Востоке и настроены на тесное сотрудничество с Израилем в противодействии этой угрозе, заявил госсекретарь США Майк Помпео, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Он встретился в воскресенье с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Тель-Авиве в рамках первого зарубежного турне в своем новом качестве.

"Тесное сотрудничество с близкими союзниками, подобными вам, имеет критическое значение в противостоянии иранской дестабилизирующей и злокозненной деятельности на Ближнем Востоке и по всему миру", - сказал Помпео журналистам после переговоров с Нетаньяху.

"Мы по-прежнему глубоко обеспокоены опасной эскалацией иранских угроз Израилю и региону, иранскими амбициями доминировать на Ближнем Востоке... США - на стороне Израиля в этой борьбе. Мы всецело поддерживаем суверенное право Израиля на самозащиту", - добавил он.

Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.

Президент США Дональд Трамп по итогам дискуссий с Великобританией, Германией и Францией не позже 12 мая объявит о том, остаются ли США в СВПД по иранской ядерной программе или нет. В рамках закона "О рассмотрении ядерного соглашения с Ираном" (INARA) американский лидер обязан каждые 90 дней продлевать или же не продлевать режим снятия санкций с Ирана.