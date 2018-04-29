"Селтик" седьмой раз подряд стал чемпионом Шотландии

"Селтик" разгромил "Рейнджерс" и в седьмой раз подряд завоевал титул чемпиона Шотландии по футболу, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня. Встреча 35-го тура чемпионата Шотландии, состоявшаяся на стадионе "Селтик Парк" в Глазго, завершилась со счетом 5:0 в пользу хозяев, в составе которых голы забили Одсонн Эдуар (14-я и 41-я минуты), Джеймс Форрест (45-я), Томас Рогич (47-я) и Каллум Макгрегор (53-я).

"Селтик" набрал 78 очков и за три тура до окончания первенства оторвался на недосягаемое расстояние от занимающего второе место "Абердина", в активе которого 68 баллов.

Для "Селтика" это 49-й титул чемпиона страны. Больше лишь у "Рейнджерс" - 54.