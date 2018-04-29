Сейсмологи прогнозируют скорое сильнейшее землетрясение

Группа новозеландских исследователей под руководством Дэвида Якобсона из Университета Кентербери обнаружили, что на территории столицы Чили - Сантьяго, уже в скором будущем может произойти мощнейшее землетрясение, достигающее, по меньшей мере 8,3 балла по шкале MMS, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Ученые напоминают, что в результате погружения океанической плиты Наска под континент и столкновения плит на западе Южной Америки каждый год происходят сильные землетрясения. Их причиной специалисты называют накопление тектонического напряжения в точках, где плиты друг друга "царапают". Другими следствиями этого являются сжатие пород и рост Анд, а также формирование тихоокеанской гряды вулканов.

Специалисты выяснили, что в центральной части Чили крупные толчки происходили с частотой примерно в 60-80 лет. Специалисты склонны объяснять это тем, что в сейсмоопасных регионах плита Наска погружается под Южную Америку медленнее, чем "следует", а в ходе масштабных землетрясений она "наверстывает упущенное".

В связи с этим специалисты опасаются, что в регионе длиной около 300 километров, где мощных землетрясений не случалось уже давно, могло накопиться "напряжение", которое в любой момент может оказаться сброшено, спровоцировав разрушительное землетрясение. По шкале MMS оно, по прогнозам ученых, превзойдет отметку в 8,3 балла, то есть будет даже более разрушительным, чем мощные подземные толчки, наблюдавшиеся в окрестностях городка Ильяпель в сентябре 2015 года.

Шкала сейсмического момента MMS предложена в 1970-е годы японскими сейсмологами Кеити Аки и Хиро Канамори и на сегодняшний день становится все более распространенной. Она основана на оценке энергии, которая выделяется при землетрясении. Максимально возможное ее значение составляет 9,5 балла. Единственное известное землетрясение в истории человечества, достигшее этого показателя, было зафиксировано в 1960 году почти там же, где прогнозируется новое "землетрясение века" - в 570 километрах к югу от Сантьяго.

Своим прогнозом специалисты поделились на страницах научного издания Earth and Planetary Science Letters.