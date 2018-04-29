Китайцы искусственно изменят климат впервые в истории человечества

Согласно новому невероятному проекту, в горах Тибета будут установлены десятки тысяч камер со специальным топливом, которое сгорая должно выделять в атмосферу частицы йодистого серебра. В результате, как ожидается, количество осадков в этом регионе увеличится до 10 млрд кубометров в год.

Как передает Day.Az со ссылкой на Сегодня, об этом сообщает Science Alert.

Проект под названием "Тяньхэ" или "Небесная река", разработанный специалистами Университета Цинхуа в 2016 году, должен покрыть дополнительными осадками огромную территорию, охватывающую около 1,6 млн квадратных километров. Для сравнения, это приблизительно в 2,5 раза больше, чем Украина.

По данным издания, на данный момент в Синьцзяне и на тибетских склонах установлены уже более 500 горелок для экспериментального использования. Результаты обнадеживают.

Как заявил президент государственной Китайской аэрокосмической научно-технической корпорации, работающей над этой разработкой, Лэй Фанпей, изменение погоды в Тибете является очень важной инновацией для решения проблемы нехватки воды в Китае.

Несмотря на фантастичность задумки, ученые уже много десятилетий пытаются разрабатывать подобные формы модификации погоды, которые называются засевом облаков. В то же время Китай зашел в этом деле так далеко, как никто прежде.

Впрочем, планы Китая по созданию искусственных осадков на столь обширной территории воодушевляют не всех. Никто не знает, как подобный засев облаков, который обычно происходит на гораздо более ограниченных площадях и при помощи самолетов, повлияет на глобальные погодные условия.

Так, американский геолог Янош Паштор в комментарии Gizmodo заявил, что "подобная погодная модификация не производит "дождь как таковой". Скорее, она позволяет создать дождь на конкретном месте, а это означает, что его не будет в другом". "Это означает, что целые экосистемы и люди, живущие там, где раньше шли дожди, останутся без них".