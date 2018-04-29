В Китае придумали замену Windows и Android

29 апреля 2018 21:32

Китайская компания Huawei разрабатывает собственную операционную систему для замены Android и Windows. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает South China Morning Post.

Лидер по продаже смарфтонов в Китае принялся разрабатывать свою операционную систему в 2012 году, после того, как США начало расследование в отношении ZTE - китайской компании-производителя телекоммуникационного оборудования. Позднее ей запретили использовать американские технологии в своих продуктах.

Работа над операционной системой - которая будет доступна как в мобильной, так и в десктопной версиях - велась на случай "худшего сценария", если США введут против нее такие же санкции, как и против ZTE.

Система, которую удалось разработать Huawei, ощутимо хуже, чем Android, признаются в компании. При этом руководство Huawei заявило, что не планирует выпускать ее, в случае если у них останется возможность пользоваться американскими технологиями.

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