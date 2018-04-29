Фильм «Мстители: Война бесконечности» установил новый рекорд кассовых сборов

Супергеройский боевик "Мстители: Война бесконечности"установил новый абсолютный рекорд кассовых сборов, сообщает BuzzFeed, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным издания, за первые сутки после премьеры фильм собрал в мировом прокате $630 млн. Отмечается, что ранее рекорд принадлежал фильму "Форсаж".

Ранее сообщалось, что новые "Мстители" показали самый мощный старт за всю историю фильмов Marvel Studios и четвертый - среди всех когда-либо шедших в прокате картин.

В "Войне бесконечности" задействовано более 20 супергероев вселенной комиксов Marvel, среди которых Железный человек, Человек-паук, Черная Пантера и Стражи Галактики.