Фильм «Мстители: Война бесконечности» установил новый рекорд кассовых сборов
29 апреля 2018 22:39 182
Супергеройский боевик "Мстители: Война бесконечности"установил новый абсолютный рекорд кассовых сборов, сообщает BuzzFeed, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По данным издания, за первые сутки после премьеры фильм собрал в мировом прокате $630 млн. Отмечается, что ранее рекорд принадлежал фильму "Форсаж".
Ранее сообщалось, что новые "Мстители" показали самый мощный старт за всю историю фильмов Marvel Studios и четвертый - среди всех когда-либо шедших в прокате картин.
В "Войне бесконечности" задействовано более 20 супергероев вселенной комиксов Marvel, среди которых Железный человек, Человек-паук, Черная Пантера и Стражи Галактики.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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