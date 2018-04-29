Макрон и Роухани обсудили будущие соглашения по Ирану
Президент Франции Эммануэль Макрон в воскресенье более часа обсуждал по телефону ситуацию вокруг иранского соглашения со своим коллегой из Ирана Хасаном Роухани, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Как сообщает Елисейский дворец, Макрон выступил с пожеланием, чтобы иранское соглашение от 2015 года было сохранено и "чтобы обсуждения по трем дополнительным темам - контроль ядерной активности после 2025 года, баллистическая программа Ирана и ключевые региональные кризисы - могли начаться".
"Президент Французской республики и президент Ирана договорились работать в ближайшие недели над сохранением содержания соглашения 2015 года во всех составляющих, а также по ситуации в Йемене и Сирии", - говорится в заявлении администрации французского лидера.
Отмечается также, что двое лидеров условились, что "советники и министры смогут плотно работать по этим темам в ближайшие дни и недели в контакте с постоянными членами Совета Безопасности ООН и европейскими и региональными партнерами".
"Президент Республики (Макрон. - Прим. ред.) напомнил, что Франция остается в рамках соглашения 2015 года и будет работать над тем, чтобы достигнуть продвижения по другим затронутым темам. Он подчеркнул необходимость избежать любой эскалации напряженности в регионе", - сообщают в Елисейском дворце.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
ЕС пригрозил США "тройным ударом" в ответ на пошлины
Стала известна причина пропажи посаженного Трампом и Макроном дуба
«Формула-1» оштрафовала российского гонщика
"Симпсоны" станут самым продолжительным сериалом в США
Масштабное ДТП в Мексике: полсотни авто столкнулись из-за тумана - ВИДЕО
Фильм «Мстители: Война бесконечности» установил новый рекорд кассовых сборов
ЕС пригрозил США "тройным ударом" в ответ на пошлины
«Формула-1» оштрафовала российского гонщика
"Симпсоны" станут самым продолжительным сериалом в США
Макрон и Роухани обсудили будущие соглашения по Ирану
Партия Саргсяна призналась, почему боится Пашиняна
"Историческая призма": 1915 год. "Геноцид", которого не было
В Китае придумали замену Windows и Android
Mayda 3 gün ardıcıl iş olmayacaq
Сейсмологи прогнозируют скорое сильнейшее землетрясение
"Селтик" седьмой раз подряд стал чемпионом Шотландии
В центре Еревана начался многотысячный митинг оппозиции
-
29 Апр. 18:19 14 104
-
29 Апр. 16:20 13 177
-
29 Апр. 11:10 9 719
-
29 Апр. 21:40 7 677
-
29 Апр. 18:06 7 663