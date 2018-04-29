Масштабное ДТП в Мексике: полсотни авто столкнулись из-за тумана - ВИДЕО

29 апреля 2018 23:11

В Мексике, где ранее автобус с командой попал в серьезное ДТП, на трассе Сальтильо-Монтеррей произошло масштабное ДТП, участниками которого стали не менее 50 автомобилей. Об этом сообщает издание Vanguardia, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Отмечается, что в результате столкновения пострадали 15 человек, пятерых экстренно отвезли в местную больницу. Помощь пострадавшим оказывали спасатели, сотрудники Федеральной полиции и медики Красного Креста.

По предварительным данным, причиной ДТП стала плохая видимость на дороге из-за тумана.

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Масштабное ДТП в Мексике: полсотни авто столкнулись из-за тумана

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