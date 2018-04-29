Масштабное ДТП в Мексике: полсотни авто столкнулись из-за тумана - ВИДЕО
29 апреля 2018 23:11 162
В Мексике, где ранее автобус с командой попал в серьезное ДТП, на трассе Сальтильо-Монтеррей произошло масштабное ДТП, участниками которого стали не менее 50 автомобилей. Об этом сообщает издание Vanguardia, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.
Отмечается, что в результате столкновения пострадали 15 человек, пятерых экстренно отвезли в местную больницу. Помощь пострадавшим оказывали спасатели, сотрудники Федеральной полиции и медики Красного Креста.
По предварительным данным, причиной ДТП стала плохая видимость на дороге из-за тумана.
Нажмите на видео для просмотра:
29 апреля 23:57 61
ЕС пригрозил США "тройным ударом" в ответ на пошлины
29 апреля 23:48 152
Стала известна причина пропажи посаженного Трампом и Макроном дуба
29 апреля 23:34 165
«Формула-1» оштрафовала российского гонщика
29 апреля 23:20 158
"Симпсоны" станут самым продолжительным сериалом в США
29 апреля 23:03 179
Макрон и Роухани обсудили будущие соглашения по Ирану
29 апреля 22:39 181
Фильм «Мстители: Война бесконечности» установил новый рекорд кассовых сборов
29 апреля 23:57
ЕС пригрозил США "тройным ударом" в ответ на пошлины
29 апреля 23:34
«Формула-1» оштрафовала российского гонщика
29 апреля 23:20
"Симпсоны" станут самым продолжительным сериалом в США
29 апреля 23:03
Макрон и Роухани обсудили будущие соглашения по Ирану
29 апреля 22:44
Партия Саргсяна призналась, почему боится Пашиняна
29 апреля 21:49
"Историческая призма": 1915 год. "Геноцид", которого не было
29 апреля 21:32
В Китае придумали замену Windows и Android
29 апреля 20:19
Mayda 3 gün ardıcıl iş olmayacaq
29 апреля 20:15
Сейсмологи прогнозируют скорое сильнейшее землетрясение
29 апреля 20:03
"Селтик" седьмой раз подряд стал чемпионом Шотландии
29 апреля 19:32
В центре Еревана начался многотысячный митинг оппозиции
-
29 Апр. 18:19 14 104
-
29 Апр. 16:20 13 177
-
29 Апр. 11:10 9 719
-
29 Апр. 21:40 7 677
-
29 Апр. 18:06 7 663