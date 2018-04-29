"Симпсоны" станут самым продолжительным сериалом в США
Популярный мультсериал "Симпсоны" станет самым продолжительным сериалом, идущим в США в прайм-тайм, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Длиннейший за всю историю американского телевидения мультсериал "Симпсоны" был придуман продюсером и сценаристом Мэттом Грейнингом в 1989 году для телекомпании Fox. Впервые "Симпсоны" вышли в эфир как серия короткометражных мультфильмов, сопровождавших "Шоу Трейси Ульман" (The Tracey Ullman Show).
Как сообщает телеканал, в воскресенье вечером на экраны выйдет 636-й эпизод мультипликационного сериала "Симпсоны". Таким образом, "Симпсоны" станут еще и самым продолжительным сериалом, идущим в США в прайм-тайм.
Как отмечает телеканал, в настоящее время титул принадлежит телесериалу "Дымок из ствола" (Gunsmoke), насчитывающему 635 эпизодов. С 1952 по 1961 год он шел по радио, а с 1955 по 1975 год на телевидении. Всего было снято 20 сезонов. Действие сериала разворачивалось в XIX веке в Додж-Сити штата Канзас и в основе сюжета лежало становление американского Запада.
В завершение "победоносного" эпизода мультсериала один из его главных героев - Гомер (глава семейства Симпсонов) - заявит детям, что "Симпсоны" обошли "Дымок из ствола", но его сын Барт останется собой и напомнит, что у "Дымка из ствола" была еще и радиоверсия, сообщает телеканал.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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