«Формула-1» оштрафовала российского гонщика

Российский гонщик "Формулы-1" Сергей Сироткин, который выступает за команду "Уильямс", был оштрафован судьями Международной автомобильной федерации (FIA) за аварию на Гран-при Азербайджана "Формулы-1", сообщает "Советский спорт", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что россиянин избежал наказания за инцидент на старте гонки, в котором также участвовали Нико Хюлькенберг ("Рено") и Фернандо Алонсо ("Макларен"), но был оштрафован за предшествовавшее этому столкновение с Серхио Пересом ("Форс Индия").

Таким образом, Сироткин потеряет три позиции за старте Гран-при Испании. Кроме того, спортсмен получил два штрафных балла.