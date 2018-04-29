«Формула-1» оштрафовала российского гонщика
29 апреля 2018 23:34 166
Российский гонщик "Формулы-1" Сергей Сироткин, который выступает за команду "Уильямс", был оштрафован судьями Международной автомобильной федерации (FIA) за аварию на Гран-при Азербайджана "Формулы-1", сообщает "Советский спорт", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Отмечается, что россиянин избежал наказания за инцидент на старте гонки, в котором также участвовали Нико Хюлькенберг ("Рено") и Фернандо Алонсо ("Макларен"), но был оштрафован за предшествовавшее этому столкновение с Серхио Пересом ("Форс Индия").
Таким образом, Сироткин потеряет три позиции за старте Гран-при Испании. Кроме того, спортсмен получил два штрафных балла.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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