Стала известна причина пропажи посаженного Трампом и Макроном дуба

Молодой дуб, посаженный Дональдом Трампом и Эммануэлем Макроном на лужайке Белого дома во время визита французского президента, выкопали и поместили на фитосанитарный карантинный контроль. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает французская версия издания Huffington Post.

Ранее СМИ обратили внимание на отсутствие саженца в том месте, где его сажали французский и американский лидеры. Там, где он рос весьма недолгое время, оставалась только трава и никаких следов дерева.

Издание объяснило, что в США существуют жесткие нормы для любых ввозимых саженцев, семян, рассады и даже импортной земли. Президентский подарок также не стал исключением. Тем не менее, карантин для молодого дуба скоро закончится.

Президент Франции Эммануэль Макрон с супругой Бриджит посетили Вашингтон в честь 250-летия отношений между государствами. Саженец дуба, который они привезли в подарок, был взят из знаменитого леса Белло, где в 1918 году произошла первая крупная битва с участием американских солдат в Первой мировой войне. Вместе с американским президентом и первой леди США они посадили растение в саду Белого дома.

"Сто лет назад американские солдаты сражались во Франции, в Бело, чтобы защитить нашу независимость. Этот дуб будет напоминанием в самом сердце Белого дома об этой связи, которая нас объединяет", - позже написал Макрон в Twitter.