ЕС пригрозил США "тройным ударом" в ответ на пошлины

Если США введут пошлины на товары из ЕС, им грозит "тройной удар". С таким предупреждением выступила еврокомиссар по вопросам торговли Сесилия Мальмстрем.

Как передает Day.Az со ссылкой на Сегодня, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на немецкую газету Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Мальмстрем не исключила обращения во Всемирную торговую организацию, мер по поддержке европейских производителей и пошлин на американские товары. Речь идет об апельсиновом соке, джинсах, виски и мотоциклах.

По словам еврокомиссара, пока Брюссель делает ставку на продолжение переговоров и надеется на "диалог на высоком уровне". Европа будет вынуждена принять меры, если Вашингтон не откажется от идеи введения пошлин.

США с 23 марта ввели новые пошлины на стальную и алюминиевую продукцию - 25% для стали и 10% для алюминия. Они действуют для всех стран, которые поставляют продукцию в США, однако отсрочку до 1 мая получили Австралия, Аргентина, Бразилия, Канада, Мексика, Республика Корея, а также страны Евросоюза.

Ранее в мире уже разгорелся скандал из-за желания президента США Дональда Трампа ввести пошлины на сталь и алюминий. Из-за разногласий по этому вопросу от президента США уходит его экономический советник Гэри Кон. По данным СМИ, он пытался организовать встречу президента с главами американских компаний из отраслей, зависящих от поставок металлов и сплавов, чтобы не допустить введения пошлин или хотя бы смягчить их воздействие.

Кроме того, ранее вице-президент Еврокомиссии Юрки Катайнен предупредил о риске торговой войны из-за введения США пошлин на ввоз стали и алюминия.

"Существует серьезный риск глобальной торговой войны, так как и другие экономики могут предпринять защитные меры для защиты своих рынков", - заявил Катайнен.

Он отмечал, что такой ситуации лучше было избежать, так как торговую войну трудно остановить, если она началась.