«Барселона» в 25-й раз стала чемпионом Испании

Футбольный клуб "Барселона" на выезде обыграла "Депортиво" в 35-м туре чемпионата Испании и досрочно стала чемпионом страны.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает ТАСС.

Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу сине-гранатовых.

Хет-триком в составе каталонского клуба отметился Лионель Месси. Еще один мяч на счету Филиппе Коутиньо. За хозяев отличились Лукас Перес и Эмре Чолак.

"Барселона" в 25-й раз выиграла чемпионат Испании. Лидирует по числу титулов мадридский "Реал" - 33.

Футбол. Чемпионат Испании. 35-й тур

"Депортиво" (Ла-Корунья) - "Барселона" (Барселона) - 2:4

Голы: 0:1 - Коутиньо, 7; 0:2 - Месси, 38; 1:2 - Перес, 40; 2:2 - Чолак, 64; 2:3 - Месси, 82; 2:4 - Месси, 85