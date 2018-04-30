«Барселона» в 25-й раз стала чемпионом Испании
30 апреля 2018 07:19 189
Футбольный клуб "Барселона" на выезде обыграла "Депортиво" в 35-м туре чемпионата Испании и досрочно стала чемпионом страны.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает ТАСС.
Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу сине-гранатовых.
Хет-триком в составе каталонского клуба отметился Лионель Месси. Еще один мяч на счету Филиппе Коутиньо. За хозяев отличились Лукас Перес и Эмре Чолак.
"Барселона" в 25-й раз выиграла чемпионат Испании. Лидирует по числу титулов мадридский "Реал" - 33.
Футбол. Чемпионат Испании. 35-й тур
"Депортиво" (Ла-Корунья) - "Барселона" (Барселона) - 2:4
Голы: 0:1 - Коутиньо, 7; 0:2 - Месси, 38; 1:2 - Перес, 40; 2:2 - Чолак, 64; 2:3 - Месси, 82; 2:4 - Месси, 85
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