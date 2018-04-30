Наследный принц Саудовской Аравии раскритиковал руководство Палестины
Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммад бен Салман раскритиковал руководство Палестины, в том числе президента Махмуда Аббаса, за отказ от возможностей для достижения мира.
Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает американское издание Axios со ссылкой на американские и израильские источники.
Как пишет издание, это заявление наследного принца прозвучало на закрытом заседании с главами еврейских организаций в Нью-Йорке 27 марта.
"За последние десятки лет палестинское руководство упустило одну за другой возможности и отвергло все мирные предложения, которые им делались. Пришло время для палестинцев принять предложения и согласиться сесть за стол переговоров или заткнуться и перестать жаловаться", - приводят источники слова монарха.
Мухаммад бен Салман также заявил, что для Саудовской Аравии приоритетом является не палестинский вопрос, а влияние Ирана в регионе.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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