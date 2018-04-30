Геологи открыли на новый минерал

Российские геологи обнаружили в трещинах вулкана на Камчатке новый минерал и дали ему имя дравертит. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом пишет газета "Известия".

Ученые исследовали вулкан Толбачик на Камчатке. Из вулканических трещин они достали образцы минералов, которые показались им странными. Электронно-зондовый микроанализатор помог установить химический состав находки.

"Это оказалась смесь сульфатов - меди с примесью цинка и незначительным количеством магния, при полном отсутствии водородсодержащих групп. При этом безводородные сульфаты как меди, так и магния в природе достаточно редки", - пишет газета.

Один из участников исследования, главный научный сотрудник кафедры минералогии геологического факультета МГУ Игорь Пеков рассказал, что большинство недавно обнаруженных минералов имеет сложный химический состав.

"У найденного нами образца он очень простой. При этом на момент открытия его аналогов или близких "родственников" как в химическом, так и в структурном отношении не нашлось даже среди намного более многочисленных синтетических неорганических веществ", - сказал Пеков.

Подчеркивается, что открытый минерал оказался устойчив к химическим "агрессорам".

Находка получила название дравертит в честь советского специалиста по минералогии, геологии и изучению метеоритов Петра Драверта.