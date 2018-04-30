Глава МВД Британии ушла в отставку

Глава министерства внутренних дел Великобритании Эмбер Радд подала в отставку.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает The Guardian со ссылкой на офис британского премьера.

Как отмечается, Тереза Мэй одобрила прошение об отставке.

С прошлой недели Радд оказалась в центре скандала. СМИ узнали о существовании в министерстве документа с целевыми показателями по высылке иммигрантов.

Сама Радд заявляла, что не была осведомлена о подобном документе в ведомстве. Однако позднее The Guardian, в распоряжении которой оказалось письмо Радд на имя Мэй, опровергла слова министра.