Глава МВД Британии ушла в отставку

30 апреля 2018 07:26

Глава министерства внутренних дел Великобритании Эмбер Радд подала в отставку.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает The Guardian со ссылкой на офис британского премьера.

Как отмечается, Тереза Мэй одобрила прошение об отставке.

С прошлой недели Радд оказалась в центре скандала. СМИ узнали о существовании в министерстве документа с целевыми показателями по высылке иммигрантов.

Сама Радд заявляла, что не была осведомлена о подобном документе в ведомстве. Однако позднее The Guardian, в распоряжении которой оказалось письмо Радд на имя Мэй, опровергла слова министра.

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