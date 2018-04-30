Склады оружия сирийской армии атаковали с воздуха

По объектам правительственных сил в Сирии были нанесены удары, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах республики, передает Day.Az.

По его словам, целью атаки стали склады оружия в окрестностях Хамы и Алеппо. Первоначально предполагалось, что это были авиаудары, позже источник уточнил, что применялись "вражеские ракеты".

В частности, атакован стал склад оружия 47-й бригады армии в окрестностях Хамы. В результате, по словам источника, возникли мощные взрывы и сильный пожар.

По данным источника, склад оружия, по которому нанесен удар к востоку от Алеппо, находится между аэропортом Эн-Найраб и Эль-Маликией. Информация, что удар нанесен по аэропорту Алеппо, неверна.

Звуки взрывов, по свидетельству корреспондента САНА, слышны в окрестностях Хамы и Алеппо.

Вооруженный конфликт продолжается в Сирии с марта 2011 года. По оценке заместителя генсека ООН по гуманитарным вопросам Стивена О'Брайена, число жертв боевых действий может насчитывать от 300 тысяч до полумиллиона человек. Урегулирование обсуждается на площадках Астаны и Женевы, а прошедший 30 января этого года в Сочи конгресс сирийского нацдиалога стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников.