Склады оружия сирийской армии атаковали с воздуха
По объектам правительственных сил в Сирии были нанесены удары, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах республики, передает Day.Az.
По его словам, целью атаки стали склады оружия в окрестностях Хамы и Алеппо. Первоначально предполагалось, что это были авиаудары, позже источник уточнил, что применялись "вражеские ракеты".
В частности, атакован стал склад оружия 47-й бригады армии в окрестностях Хамы. В результате, по словам источника, возникли мощные взрывы и сильный пожар.
По данным источника, склад оружия, по которому нанесен удар к востоку от Алеппо, находится между аэропортом Эн-Найраб и Эль-Маликией. Информация, что удар нанесен по аэропорту Алеппо, неверна.
Звуки взрывов, по свидетельству корреспондента САНА, слышны в окрестностях Хамы и Алеппо.
Вооруженный конфликт продолжается в Сирии с марта 2011 года. По оценке заместителя генсека ООН по гуманитарным вопросам Стивена О'Брайена, число жертв боевых действий может насчитывать от 300 тысяч до полумиллиона человек. Урегулирование обсуждается на площадках Астаны и Женевы, а прошедший 30 января этого года в Сочи конгресс сирийского нацдиалога стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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