Сотни мигрантов из Центральной Америки осадили границу с США - ФОТО
Группа жителей стран Центральной Америки собралась на границе Мексики и США, требуя предоставить им убежище в Соединенных Штатах. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Associated Press.
"Караван", в котором собрались около 200 мигрантов, взял в осаду пограничный пункт в мексиканском Тихуане. Американские пограничники уже заявили, что не смогут принять такое количество мигрантов.
Как пишет Los Angeles Times, собравшиеся выкрикивают различные лозунги и размахивают флагом Гондураса. Некоторые из них, судя по снимкам, забрались на металлические ограждения.
Участники "каравана", как его окрестили СМИ, начали свой путь 25 марта - пешком, на автобусе или на поезде. Большинство из них - жители Гондураса. Они заявляют, что на родине им угрожают местные бандиты.
Пограничники США предупреждают, что собравшимся придется ждать на территории Мексики, чтобы сотрудники пограничного пункта могли принять каждого.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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