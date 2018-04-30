Сотни мигрантов из Центральной Америки осадили границу с США - ФОТО

Группа жителей стран Центральной Америки собралась на границе Мексики и США, требуя предоставить им убежище в Соединенных Штатах. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Associated Press.

"Караван", в котором собрались около 200 мигрантов, взял в осаду пограничный пункт в мексиканском Тихуане. Американские пограничники уже заявили, что не смогут принять такое количество мигрантов.

Как пишет Los Angeles Times, собравшиеся выкрикивают различные лозунги и размахивают флагом Гондураса. Некоторые из них, судя по снимкам, забрались на металлические ограждения.

Участники "каравана", как его окрестили СМИ, начали свой путь 25 марта - пешком, на автобусе или на поезде. Большинство из них - жители Гондураса. Они заявляют, что на родине им угрожают местные бандиты.

Пограничники США предупреждают, что собравшимся придется ждать на территории Мексики, чтобы сотрудники пограничного пункта могли принять каждого.