Горный обвал в Китае: погибли три человека
30 апреля 2018 08:07 124
Три человека погибли, ещё шесть остаются под завалами в результате горного обвала в районе Лиши в провинции Шаньси на севере Китая.
Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщают местные власти.
Инцидент произошёл в понедельник около 5.00 по местному времени в поселении Цзаолинь. Сообщается, что в общей сложности в результате обвала девять человек были погребены, из них подтверждена гибель троих.
На место происшествия прибыли бригады пожарных, спасателей, медиков, а также представители местных властей. В настоящее время поисково-спасительные работы продолжаются.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
08:33 46
В Кабуле произошло два взрыва
07:49 246
Геологи открыли на новый минерал
29 апреля 23:57
ЕС пригрозил США "тройным ударом" в ответ на пошлины
29 апреля 23:34
«Формула-1» оштрафовала российского гонщика
29 апреля 23:20
"Симпсоны" станут самым продолжительным сериалом в США
29 апреля 23:03
Макрон и Роухани обсудили будущие соглашения по Ирану
-
29 Апр. 18:19 14 728
-
29 Апр. 16:20 13 556
-
29 Апр. 11:10 11 548
-
29 Апр. 14:08 9 671
-
29 Апр. 21:40 8 017