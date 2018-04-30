Горный обвал в Китае: погибли три человека

Три человека погибли, ещё шесть остаются под завалами в результате горного обвала в районе Лиши в провинции Шаньси на севере Китая.

Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщают местные власти.

Инцидент произошёл в понедельник около 5.00 по местному времени в поселении Цзаолинь. Сообщается, что в общей сложности в результате обвала девять человек были погребены, из них подтверждена гибель троих.

На место происшествия прибыли бригады пожарных, спасателей, медиков, а также представители местных властей. В настоящее время поисково-спасительные работы продолжаются.