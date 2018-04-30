В Кабуле произошло два взрыва - ОБНОВЛЕНО
В результате двух взрывов в афганском Кабуле погибли семь человек. Об этом сообщает агентство Pajhwok со ссылкой на информацию минздрава Афганистана, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Взрывы произошли утром 30 апреля. Один из них, по предварительной информации, совершил террорист-смертник на мотоцикле.
В результате погибли семь человек, еще 20 получили ранения. По данным TOLOnews, погиб также начальник следственного отдела по району Бесад. Среди пострадавших в том числе журналисты, которые прибыли освещать первый взрыв.
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08:33
В афганском Кабуле произошло два взрыва.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Reuters.
Первый взрыв произошел неподалеку от здания Национального директората безопасности - разведывательной службы Афганистана. Полиция подтверждает инцидент, однако деталей не сообщает. Отмечается, что взрыв мог устроить смертник на мотоцикле.
По данным Associated Press, несколько человек пострадали, им оказывается медицинская помощь.
Позднее в Кабуле произошел второй взрыв, сообщает Reuters со ссылкой на очевидца. Информации о пострадавших в результате него пока не приводится.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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