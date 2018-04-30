В Кабуле произошло два взрыва - ОБНОВЛЕНО

В результате двух взрывов в афганском Кабуле погибли семь человек. Об этом сообщает агентство Pajhwok со ссылкой на информацию минздрава Афганистана, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Взрывы произошли утром 30 апреля. Один из них, по предварительной информации, совершил террорист-смертник на мотоцикле.

В результате погибли семь человек, еще 20 получили ранения. По данным TOLOnews, погиб также начальник следственного отдела по району Бесад. Среди пострадавших в том числе журналисты, которые прибыли освещать первый взрыв.