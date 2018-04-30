Видео взрывов на военном объекте Сирии после ракетного удара - ВИДЕО
30 апреля 2018 09:25 286
В ночь на 30 апреля по военным объектам армии САР в окрестностях Алеппо и Хамы был нанесен ракетный удар, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.
Как сообщает РИА "Новости", ракеты могли быть выпущены с самолетов. На данный момент официальной информации про обстоятельства атаки не поступало.
Известно, что в результате инцидента пострадал склад оружия армии САР.
На кадрах ролика, размещенного пользователями соцсетей, видны последствия удара по военному объекту. Крупный пожар мог привести к детонации части снарядов, из-за чего небо заполнили вспышки. Однако точные причины произошедшего до сих пор не определены.
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