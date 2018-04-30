64,7% граждан Южной Кореи верят заявлениям властей КНДР об отказе от ядерного оружия
30 апреля 2018 09:27 143
По данным опроса, проведённого компанией Realmeter, 64,7% граждан Южной Кореи верят заявлениям властей КНДР о готовности к денуклеаризации.
Об этом сообщает "Рёнхап", передает Day.Az со ссылкой на RT.
В свою очередь 28,3% респондентов заявили, что не доверяют обещаниям северокорейской стороны.
Отмечается, что в опросе приняли участие 500 человек.
27 апреля стало известно, что лидер КНДР Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин встретились в приграничном пункте Пханмунджом и условились предпринять усилия для денуклеаризации Корейского полуострова.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
-
29 Апр. 18:19 15 220
-
29 Апр. 16:20 13 897
-
29 Апр. 11:10 12 321
-
29 Апр. 14:08 10 816
-
29 Апр. 21:40 8 306