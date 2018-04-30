64,7% граждан Южной Кореи верят заявлениям властей КНДР об отказе от ядерного оружия

По данным опроса, проведённого компанией Realmeter, 64,7% граждан Южной Кореи верят заявлениям властей КНДР о готовности к денуклеаризации.

Об этом сообщает "Рёнхап", передает Day.Az со ссылкой на RT.

В свою очередь 28,3% респондентов заявили, что не доверяют обещаниям северокорейской стороны.

Отмечается, что в опросе приняли участие 500 человек.

27 апреля стало известно, что лидер КНДР Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин встретились в приграничном пункте Пханмунджом и условились предпринять усилия для денуклеаризации Корейского полуострова.