Опубликовано видео из самолета, аварийно севшего в Черногории - ВИДЕО

Пассажир самолета, совершившего аварийную посадку в Черногории из-за невыпуска закрылков, выложил в Сети видео, снятое на борту самолета, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

На кадрах слышно, что для пассажиров проводился инструктаж. В салоне был слышен плач женщины и ребенка.

Сам же пассажир рассказал, что солистка группы Serebro Ольга Серябкина в своем посте о непрофессионализме стюардесс при посадке лайнера была не совсем права.

По его словам, лишь одна женщина с грудным ребенком на руках устроила панику, а стюардессы ее успокоили. В целом, считает он, они действовали профессионально, но сначала немного растерялись.

Сама же Серябкина утверждала, что на борту был "настоящий ад". По ее словам, "все орали, визжали".

Также она утверждала, что предупреждение было очень непрофессиональным.

"Объявление было треш: "При посадке будет три сильных удара. Закрывайте голову руками. Если сядем, вещи не брать - бежать из самолета", - писала Серябкина.

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