Три «НЛО» пересекли Луну и попали на камеры - ВИДЕО

На кадрах можно увидеть три непонятных пятна, которые синхронно движутся в одном направлении на фоне Луны и затем исчезают, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.

Астроному-любителю удалось снять на видео странные объекты, которые из ниоткуда пролетели на фоне Луны и также необъяснимо исчезли.

На кадрах, опубликованных на YouTube, можно увидеть три непонятных пятна, которые синхронно движутся в одном направлении и затем исчезают.

Как предположил сам автор видео, странными объектами могли быть запущенные в небо гелиевые шары, которые просто попали в объектив при наблюдении за Луной. Однако эта версия подтверждена не была.

Пользователи Сети в комментариях согласились с предположением автора о якобы пролетавших мимо воздушных шарах. Однако в то же время комментаторы предположили, что объектами могли стать метеориты.

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